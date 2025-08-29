Ağrı’da İki Hükümlü Yakalandı

AĞRI’DA HÜKÜMLÜLER YAKALANDI

Ağrı’da değişik suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda yakalanarak cezaevine gönderildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonlar sırasında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası olan A.Y. ile “Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama” suçundan 15 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.K.’yı yakaladı.

HÜKÜMLÜLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan her iki hükümlü, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Bu başarılı operasyon, yerel güvenlik güçlerinin suçla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.