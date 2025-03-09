Ağrı’da Kalp Krizi Sonucu Ölüm

GECE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Ağrı’da, 31 yaşındaki bir adam geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Olay, Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. İki çocuk babası Yunus Söğüt, sabah saat 04.00 sıralarında eşi tarafından sahur için uyandırılmaya çalışıldı.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE İHBARDA BULUNULDU

Söğüt, eşinin tüm çabalarına rağmen tepki vermeyince 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Söğüt’ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Genç adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Burada gerçekleştirilen otopsi sonunda Yunus Söğüt’ün kalp krizi nedeniyle vefat ettiği anlaşıldı. Otopsi işlemleri ardından Söğüt’ün cenazesi, Ağrı merkeze bağlı Eğribelen köyünde toprağa verildi.