Ağrı’da Kaza, 1 Yaralı Var

KAZA DETAYLARI

Ağrı’da, dönüş yasağı olan bir bölgede gerçekleşen hatalı manevra sonucunda iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda bir kişi yaralandı. Gelen bilgilere göre, M.K. yönetimindeki 43 ZB 913 plakalı otomobil, U dönüşü yapılmasına izin verilmeyen bir noktada sola dönüş yaparken, aynı yönden gelen A.T. idaresindeki 34 HVF 123 plakalı otomobille çarpışma yaşandı.

YARALININ DURUMU

Bu kazada, 34 HVF 123 plakalı aracın yolcusu S.S. yaralandı. Yaralı hemen Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve yapılan kontroller sonrasında hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.