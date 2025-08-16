Ağrı’da Kaza, Çocuk Ankara’ya Nakledildi

TRAFİK KAZASINDA YARALANAN ÇOCUK AMBULANS UÇAKLA ANKARA’YA NAKLEDİLDİ

Ağrı’da meydana gelen bir trafik kazasında yaralanan 12 yaşındaki çocuk, ambulans uçak ile Ankara’ya götürüldü. İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kaza sonucunda Muhammet Hasan Sarı’nın omurgasında ciddi kırıklar belirlendi. İlk müdahalesi Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesinde yapıldıktan sonra, ileri düzey tedavi için Ankara’ya sevk edilmesi kararlaştırıldı.

AMBULANS UÇAKLA TEDAVİ İÇİN ANKARA’YA SEVK EDİLDİ

Çocuğun, ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı’na ulaştırılmasının ardından ambulans uçağa alındığı bildirildi. Muhammet Hasan Sarı, tedavisinin yapılabileceği Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, Ankara Etlik Şehir Hastanesi beyin cerrahisi ekibinin sağladığı destek için teşekkür etti.