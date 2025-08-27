Ağrı’da Konser Etkinliği Düzenlendi

AĞRI’DA ZAFER BAYRAMI KONSERİ

Ağrı’da 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde özel bir konser düzenledi. Ağrı Valiliği tarafından Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu’nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından, Astsubay Kıdemli Çavuş Osman Nuri Sümer, farklı Türküler ve şarkılar seslendirdi. Vatandaşlar bu güzel şarkılara da eşlik etti.

PROTOKOL İLGİYLE İZLEDİ

Konseri izleyenler arasında Ağrı Valisi Mustafa Koç, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ile birçok vatandaş yer aldı. Bu etkinlik, bölgedeki halkın katılımı ve coşkusu ile dolu anlara sahne oldu.