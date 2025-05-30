Ağrı’da Kursiyerlerce Hazırlanan El Emeği Ürünler Sergilendi

EL EMEĞİ ÜRÜNLER STANTTA SERGİLENDİ

Ağrı’da Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kursiyer kadınlar tarafından atık malzemelerle hazırlanan resim tabloları ve çanta gibi birçok el emeği ürün, sergilendi. Hayat Boyu Öğrenme Şenliği çerçevesinde müdürlüğün bahçesinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Etkinlikte çocukların halk oyunları gösterisi yer aldı. Merkezde eğitim gören minik öğrenciler de “Gülmek çocuklara yakışır ama en çok da Gazzeli çocuklara” adlı koreografi sergiledi.

ÖĞRENMENİN ÖNEMİ VURGULANDI

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenmenin hem bireyler hem de toplumlar için büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Bu toprakların ruhunde azim, emeğin ve sabrın bulunduğunu belirten Koç, şu ifadeleri kullandı: “Öğrenmenin yaşı yoktur anlayışıyla yola çıkan bu eğitim anlayışı bireylerin bilgi ve becerilerini artırmalarına, özgüven kazanmalarına ve topluma daha aktif katılmalarına olanak tanıyor. Günümüz dünyasında sürekli değişen ve gelişen koşullara uyum sağlamak için öğrenmenin hayatın her dönemine yayılması oldukça gereklidir.”

ÜRETKENLİĞİN VE KÜLTÜRÜN GÖSTERGESİ

Sergideki el emeği ürünlerin kıymetli olduğunu dile getiren Koç, bu ürünlerin geniş bir yelpazede sunulduğunu belirtti. “Resimden müziğe, halk oyunlarından el sanatlarına, halıcılıktan giyime kadar birçok alanda kursiyerlerimizin sergilediği emek dolu çalışmalar var. Bu ürünler, kültürümüzün, üretkenliğimizin ve öğrenmeye olan bağlılığımızın birer temsilcisidir” şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından Vali Koç ve eşi, diğer protokol üyeleriyle birlikte kursiyerlerin ürettiği ürünlerin sergilendiği stantları ziyaret etti.