Ağrı’da Leyla Aydemir davasında gelişme. YARGITAY kararını bozdu. Ses kayıtları önemli delil. Aile avukatı durumu açıkladı. Davada adalet umudu devam ediyor. Yeniden yargılama süreci başlıyor

LEYLA AYDEMİR DAVASINDA YENİ GELİŞMELER

Ağrı’da 2018 yılında kaybolan ve günler sonra dere kenarında ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in davasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay, sanıkların beraat kararını, dosyaya sonradan eklenen ses kayıtlarının dikkate alınmaması ve yeterli araştırma yapılmaması gerekçesiyle bozdu. 2021 yılında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Ayşe A., Besim D., Hatun D., Mehmet Ali A., Musa A., Yıldırım A. ve Yusuf A. hakkında “nitelikli kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından beraat kararı vermişti. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise bu kararı onadı. Ancak Yargıtay, eksik araştırma yapıldığını belirtip kararı bozdu.

SES KAYITLARININ ÖNEMİ

Yargıtay’ın bozma kararı, 2021 yılında dosyaya sunulan ses kayıtlarına dayanıyor. Leyla Aydemir’in aile avukatı Erdoğan Tunç, “Yargıtay Birinci Ceza Dairesi, geçen ay verdiği kararda Leyla Aydemir davasının yeniden görülmesine karar verdi. Bunun sebebi, dört yıl önce sunduğumuz ses kaydıydı. Bu kayıtlarda, arama sırasında AFAD ekibinden birinin Leyla’yı canlı bulmuş olabileceği ve sanıklardan birinin müdahale ettiği iddiaları yer alıyor” sözlerini dile getirdi. Tunç, yerel mahkemenin bu kayıtları hukuka aykırı delil olarak gördüğünü ancak Yargıtay’ın bu kararı hatalı bulduğunu vurguladı.

ŞÜKRAN AYDEMİR’İN İDDİALARI

Avukat Tunç, Leyla Aydemir’in annesi Şükran Aydemir’in şikayetinden asla vazgeçmediğini, davanın başlangıcından bu yana kararlı bir şekilde şikayetçi olduğunu belirtti. Leyla’nın cinsel istismara uğradığına dair bazı iddiaların bulunduğunu, fakat dosyadaki raporların cinsel istismar bulgusunu ortaya koymadığını ifade etti. “Yeni bir durum oluşana kadar dosyada cinsel istismar olmadığını kabul etmemiz gerekiyor” dedi.

YENİ YARGILAMA SÜRECİ

Tunç, sanıkların yurt dışına çıkış yasağının halen devam ettiğini ve bu süreçte sanıkların bir koordinasyon içinde hareket ettikleri konusunda mahkemeye bilgi verdiklerini belirtti. “Yargıtay’ın bozma kararının en önemli sebebi, sunduğum ses kayıtlarıdır. Bu kayıtlar olmasaydı dosya onanacak ve sanıklar beraat edecekti. Ses kayıtları sayesinde yeniden bir değerlendirme ve soruşturma imkanı doğdu” şeklinde konuştu. Dava dosyası, yeniden yargılama yapılmak üzere Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi ve yeni duruşma tarihinin adli tatil sonrası belirlenmesi bekleniyor.