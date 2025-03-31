Ağrı’da Otomobil Refüje Çarptı, 4 Yaralı

OTOMOBİLİN KAZA GEÇİRMESİ VE YARALILAR

Ağrı’da meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybeden bir otomobil refüje çarpıp hurdaya döndü. Bu kaza sonucunda 4 kişi yaralandı, bunlardan 2’sinin durumu ağır. Edinilen bilgilere göre, Ağrı’dan Erzurum yönüne giden 06 YA 4244 plakalı aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters dönerken, araçta bulunan 4 kişi yaralar aldı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Kazanın hemen ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastanelere sevk etti. Ağır yaralanan sürücü Adem K., Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araçta bulunan Nursel K. ise Eleşkirt Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Diğer yaralılar Ayşenur K. ve Sultan K. da tedavi edilmeye alındı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. Kaza olayı araştırılmakta ve detaylar netleştirilmeye çalışılmakta.