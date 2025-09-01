Ağrı’da Paramotor Uçuşları Gerçekleştirildi

PARAMOTOR PİLOTLARI AĞRI’DA TOPLANDI

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bir araya gelen paramotor pilotları, Ağrı Dağı üzerinde yaptıkları uçuşlarla Avrupa rekoru için başvuru gerçekleştiriyor. Etkinlik, Ağrı Valiliği ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından düzenlendi ve 15 paramotor pilotu Ağrı’da toplandı. Uçuşlar, Diyadin Kanyonu ve İshak Paşa Sarayı üzerinde gösteri olarak gerçekleştirildi. Fakat kutlamaların en dikkat çekici kısmı, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı üzerindeki rekor denemeleri oldu.

REKOR DENEMELERİ BAŞARILI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ

28 Ağustos’ta pilot Necdet Çelik, 4 bin 900 metre irtifaya çıkarak Iğdır Üniversitesi’ne iniş gerçekleştirdi. 29 Ağustos sabahı saat 05.30’da Doğubayazıt Çevirme Köyü’nden (1.600 m) havalanan pilotlardan Necdet Çelik, 5 bin 800 metreye, Uğur Bolsucu 5 bin 400 metreye, Nurettin Gökkaya ise paramotor trike ile 5 bin metreye ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı. Ayrıca, single yamaç paraşütü öğretmeni pilotu Ertan Balkiraz ve paramotor öğretmen pilotu Aytekin Kurnaz, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı zirvesine yük taşıyarak başarılı uçuşlar yaptı. Organizasyonda iki gözlemci pilot 4 bin 200 metre kampında meteorolojik verileri raporladı.

KATKI SUNAN KURUMLAR VE REKOR BAŞVURUSU

Türk Hava Kurumu (THK) FAI gözlemcisi ve diğer pilotlar, 1.600 metreden etkinliği takip etti. Rekor denemelerine Ağrı Valiliği, SERKA, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı, Gençlik ve Spor Müdürlükleri ile yerel rehberler Barzani Ceylan ve Aynur Sarıhan destek verdi. Uçuşların GPS verileri, video kayıtları ve gözlemci raporlarının Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI)’ye gönderileceği ve Avrupa rekoru tescili için başvuru yapılacağı ifade edildi.