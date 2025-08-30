Ağrı’da Patlama, Paniğe Neden Oldu

PATLAMADA PANİK YARATTI

Ağrı’da meydana gelen bir binadaki patlama, mahallede büyük bir paniğe neden oldu. Patlamanın ardından, olay yerine AFAD ekipleri yönlendirildi. Merkez ilçeye bağlı Leylekpınar Mahallesi’nde yaşanan bu durum, bölgedeki sakinlerde korku yarattı.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI YAPILDI

Patlamanın ardından binada bulunan 15 kişi güvenli bir şekilde tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Aksa Doğalgaz ekiplerinin incelemeleri neticesinde, yaşanan patlamanın doğalgazdan değil elektrik tesisatından kaynaklandığı doğrulandı. Yetkililer, olayda can kaybı veya yaralanma olmamasının sevindirici bir durum olduğunu ifade etti.