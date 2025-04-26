Ağrı’da Sağanak Nedeniyle Evler Sularla Kaplandı

SAĞANAK NEDENİYLE TAŞAN DERELER

Ağrı’da etkili olan sağanak yağışlar sonucunda Badişan Deresi taştı ve bazı evler ile tarım arazileri sular altında kaldı. Patnos ilçesinde meydana gelen bu olay, sel sularının bazı evlerin bahçelerine ve tarım alanlarına akmasına neden oldu.

BELEDİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın’ın talimatları doğrultusunda, belediye ekipleri iş makineleri ile tıkanan mazgalları açma, suyun yönünü değiştirme ve taşkın riskine karşı kritik noktalarda önleyici müdahaleler yapma amacıyla çalışmalara başladı.

KÖY YOLUNDA KAYMA OLDU

İl merkezine bağlı Sarıca köyünde sağanak nedeniyle köy yolunun 3 noktasında kaymalar yaşandı. AFAD ekipleri, söz konusu köyde incelemelerde bulunarak durumu değerlendiriyor. Ayrıca, Doğubayazıt ilçesi Koçkıran Mahallesi’nde bir evde hasar meydana geldiği bildiriliyor.