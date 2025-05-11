Ağrı’da Şehit Annelerine Ziyaret Yapıldı

ŞEHİT ANNELERİNE DESTEK ZİYARETİ

Ağrı’nın Tutak ilçesinde Kaymakam Erkan Adıbelli, İlçe Müftülüğü, SYDV Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelleriyle birlikte, ilçe merkezinde ve köylerde bulunan şehit annelerini “Anneler Günü” dolayısıyla unutmayarak evlerinde ziyaret etti.

ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI

Şehit annelerine çiçek ve plaket takdim eden Adıbelli, annelerle bir süre sohbet etti. Adıbelli, “Anneler Gününde evlatlarının kucaklayamamanın hüznünü yaşayan yüreği yaralı tüm şehit annelerine minnet ve şükranlarımızı iletiyoruz. Kahraman şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit annelerine ve diğer yakınlarına sahip çıkmak, destek olmak, acılarını paylaşmak hepimizin boynunun borcudur” ifadelerini kullandı.

ŞEHİT ANNELERİNDEN TEŞEKKÜR

Yapılan ziyaretten memnun olduklarını ifade eden şehit anneleri, İlçe Kaymakamı Erkan Adıbelli ve beraberindeki kurum amirlerine teşekkür etti.