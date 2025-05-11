Ağrı’da Şehit Annelerine Ziyaret Yapıldı

ŞEHİT ANNELERİNE ZİYARET

Ağrı’nın Tutak ilçesinde, Kaymakam Erkan Adıbelli, İlçe Müftülüğü, SYDV Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle birlikte ilçe merkezi ve köylerde bulunan şehit annelerini “Anneler Günü” dolayısıyla yalnız bırakmayıp, evlerinde ziyaret etti. Şehit annelerine çiçek ve plaket takdim eden Adıbelli, onlarla bir süre sohbet etti.

TEŞEKKÜR VE ŞÜKRAN

Adıbelli, “Anneler Gününde evlatlarının kucaklayamamanın hüznünü yaşayan yüreği yaralı tüm şehit annelerine minnet ve şükranlarımızı iletiyoruz. Kahraman şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit annelerine ve diğer yakınlarına sahip çıkmak, destek olmak, acılarını paylaşmak hepimizin boynunun borcudur” şeklinde konuştu. Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren şehit anneleri, İlçe Kaymakamı Erkan Adıbelli ve kendisiyle birlikte ziyarete gelen kurum amirlerine teşekkür etti.