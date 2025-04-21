Ağrı’da Şehit Yiğit Anıldı

ŞEHİT CENGİZ YİĞİT İÇİN ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Cengiz Yiğit, 3 yıl önce Bursa’da gerçekleşen terör saldırısında şehit düştü. ölüm yıl dönümünde Ağrı’daki mezarı başında anma etkinliği gerçekleştirildi. Agar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen program, Hamur ilçesinde bulunan Yiğit’in mezarında yapıldı. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, ardından dua edildi.

ŞEHİT AİLESİNE ONUR VEREN KONUŞMA

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, burada yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için Allah’tan rahmet diledi. Çalış, şehitlerin fedakarlıklarının sadece hatıra olmadığını, kutlu bir miras olduğunu vurguladı. “İnancımız gereği şehitler ölmez, onlar diridirler. Allah onları kendi lütfuyla ayrı bir ikrama tabi tutar. Şehitlik, peygamberimizin gıpta ettiği bir makamdır. Allah böylesi büyük bir makamı ve şerefi şehidimize bahşetti” dedi. Ayrıca, “Yargı görevi yapanlar arasında daha önce de şehitler verildi. Vatan ve vazife uğruna şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizle birlikte teşkilatımız mensubu şehitlerimizi saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Çalış, şehitlerin vatanın ve milletin manevi muhafızları olduğunu belirterek, onların maneviyatından güç alarak görevlerine devam ettiklerini ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlılığını vurgulayan Çalış, “Devletimiz, terörle ve teröristlerle etkin, kararlı bir mücadeleyi bugüne kadar yapmıştır ve bundan sonra da yapmaya devam edecektir” dedi. Ayrıca, “Bizlere düşen görev, şehitlerin emanetine sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi korumak ve bu topraklarda yaşamak için verilen mücadeleyi asla unutmamaktır” dedi.

Program devamında, şehidin babası Mahmut Yiğit ve protokol üyeleri, Yiğit’in mezarına karanfil bıraktı ve dua etti. Taziye evinde Kur’an-ı Kerim okundu ve katılımcılara yöresel yemeklerden helise ikram edildi. Başsavcı Çalış, etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Cengiz Yiğit, 20 Nisan 2022’de Bursa’da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit düşmüş, 23 kişi de yaralanmıştı.