Ağrı’da Tır, Otomobile Çarptı

KAZA ANINI GÖSTEREN OLAY

Ağrı’nın Patnos ilçesinde SGK binasının önünde meydana gelen olayda, koyun yüklü bir tır, otomobile çarptı. Tır, Ağrı istikametinden Van’a doğru ilerlerken aynı yönde giden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ciddi şekilde hasar gördü ve aracın tavanı çöktü.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Patnos Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

TRAFTİK AKIŞI YENİDEN SAĞLANDI

Kaza sonrasında yola savrulan araç parçaları, itfaiye ekipleri tarafından temizlendi. Temizlik çalışmasının ardından yol suyla yıkanarak trafik akışı yeniden sağlandı. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.