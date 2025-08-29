Ağrı’da Trafik Kazası: 8 Yaralı

TRAFFİK KAZASI NEDENİYLE YARALANANLAR

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen bir trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Ağrı yönünden gelen açık kasa bir transit aracı ile Sanayi Sitesi’nden çıkan Fiat Fiorino marka araç, iddiaya göre kırmızı ışık ihlalinden dolayı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar oluştu ve içindeki 8 kişi yaralandı.

OLAYA MÜDAHALE EDEN EKİPLER

Kazanın bildiriminin yapılmasının üzerine olay yerine hemen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Patnos Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.