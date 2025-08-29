Haberler

Ağrı’da Trafik Kazası: 8 Yaralı

TRAFFİK KAZASI NEDENİYLE YARALANANLAR

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen bir trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Ağrı yönünden gelen açık kasa bir transit aracı ile Sanayi Sitesi’nden çıkan Fiat Fiorino marka araç, iddiaya göre kırmızı ışık ihlalinden dolayı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar oluştu ve içindeki 8 kişi yaralandı.

OLAYA MÜDAHALE EDEN EKİPLER

Kazanın bildiriminin yapılmasının üzerine olay yerine hemen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Patnos Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Muğla Bodrum’da 19 Göçmen Kurtarıldı

Bodrum açıklarında, Yunan güçleri tarafından Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarılarak göç idaresine teslim edildi.
Haberler

Adıyaman’da Araç Çarpışmasında 5 Yaralı

Besni'de minibüs ve otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye ulaştırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.