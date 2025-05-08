Ağrı’da Turizm Çalıştayı Gerçekleşti

AĞRI TURİZM MASTER PLANI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin (AİÇÜ) ev sahipliğinde, Ağrı Valiliği’nin katkılarıyla şehrin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve etkin kullanılması amacıyla Ağrı Turizm Master Planı çalıştayı düzenlendi. Çalıştay, AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Etkinliğe Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, il protokolü, akademisyenler ve birçok davetli katıldı.

VALİ ÖNERİLERDE BULUNDU

Çalıştayın açılışında Ağrı Valisi Mustafa Koç, turizmin hem ekonomik hem de sosyal ve kültürel kalkınmaya önemli katkılar sağladığını belirtti. Vali Koç, “Ağrı, tarihi ve doğal zenginlikleriyle büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli değerlendirmek, ancak tüm paydaşların ortak vizyonla hareket etmesiyle mümkündür. Bugünkü çalıştay, bu ortak aklın ilk adımıdır” diye ifade etti.

Ağrı Turizm Master Planı çalıştayında söz alan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, üniversitenin bilgi ve insan kaynağı ile bölgedeki tarihi ve turistik alanların hak ettiği değere ulaşması için aktif bir rol üstleneceğini vurguladı. Prof. Dr. Gülçin, “Akademik bilgi ve saha çalışmalarıyla turizm alanında somut stratejiler geliştirebiliriz. Üniversite olarak bu planın bilimsel alt yapısını oluşturmaya hazırız” dedi.

ÇALIŞTAYDA KONUŞULAN KONULAR

Çalıştay süresince yapılan oturumlarda, turizm altyapısının güçlendirilmesi, kültürel mirasın korunması, destinasyon yönetimi ve dijital tanıtım stratejileri gibi konular detaylı bir şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, bölgenin güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek çeşitli önerilerde bulundu. Çalıştay sonucunda ortaya çıkan görüşlerin derlenerek Ağrı Turizm Master Planı Sonuç Bildirgesi haline geleceği duyuruldu. Bu bildirgenin, ilerleyen süreçte ilgili kurum ve uzmanlarla birlikte şekillendirilerek Ağrı’nın turizm yol haritası olarak kullanılacağı belirtildi.

YEREL GİRİŞİMCİLER DE FİKİRLERİNİ PAYLAŞTI

Çalıştayda yerel turizm girişimcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de düşüncelerini paylaştı ve sahadaki ihtiyaç ile beklentilerini dile getirdi. Katılımcılar, kamu-özel sektör iş birliklerinin artırılması, destinasyon yönetimi ofisi kurulması ve yöresel değerlerin öne çıkarılması yönünde önerilerde bulundu.