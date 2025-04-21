Ağrı’da Turnuva Finali Gerçekleşti

AĞRI’DA HEYECAN DOLU FUTBOL TURNUVASI FİNALİ

Ağrı’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle gerçekleşen Futbol Turnuvası’nın il finali unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen final müsabakası, Murat Kız Yatılı Bölge Ortaokulu halı sahasında yapıldı. Toplam 73 takım ve 1022 öğrencinin katıldığı bu turnuvada, 76 müsabaka sonucunda finale kalmayı başaran iki takım, Tutak Gazi İlkokulu ile Taşlıçay Balık Gölü İlkokulu oldu.

Final maçı, normal süresi 1-1 berabere biten heyecan dolu bir karşılaşmaya sahne oldu. Penaltı atışları sonucunda Tutak Gazi İlkokulu, rakibi Taşlıçay Balık Gölü İlkokulu’nu 3-2 yenerek şampiyonluk kupasını kazandı. Bu turnuvada Taşlıçay Balık Gölü İlkokulu ikinci, Merkez Kuva-yi Milliye İlkokulu ise üçüncü sırayı elde etti. Finali izleyen Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, dereceye giren öğrencilere madalya ve kupalarını takdim etti. Ayrıca, turnuva süresince görev alan İl Hakem Sorumlusu Cumali Duru ve hakem Özkan Öztürk’e plaket verildi.

Maç sonunda duygusal anlar da yaşandı. Karşılaşmayı kaybeden Taşlıçay Balık Gölü İlkokulu futbolcuları gözyaşları dökerken, Kökrek bu öğrencileri teselli etti. Turnuvaya katılan takımlara futbol topları hediye eden Kökrek, 23 Nisan’ın çocukların bayramı olduğunu belirtip, “Bu anlamlı günde çocuklarımızın sporla buluşmasını sağlamak ve onların heyecanına ortak olmak bizleri son derece mutlu etti. Katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerini tebrik ediyorum” dedi.