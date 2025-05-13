Ağrı’da Uygunsuz Görüntü Skandalı Yaşandı

SON GÜNDE MİDE BULANDIRICI GÖRÜNTÜLER

TikTok’ta yayımlanan rahatsız edici görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bu defa olayın yaşandığı yer, Ağrı’daki bir özel anaokulu oldu. Küçük bir çocuğa yönelik uygunsuz davranışların yer aldığı video sosyal medyada büyük bir tepki çekti ve bunun üzerine hem adli hem de idari bir soruşturma başlatıldı. Ağrı Valiliği, kamuoyunun tepkileri üzerine bir açıklama yaparak görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, “Basın ve sosyal medyada paylaşılan, küçük çocukları içeren uygunsuz görüntüler üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekli görülmüştür” ifadesine yer verildi.

SONUÇLAR VE TESPİTLER

Yürütülen incelemeler sonucunda görüntülerdeki kişinin 17 yaşında olduğu ve öğretmenlik unvanı taşımadığı belirlendi. Olayın özel anaokulunda gerçekleştiği tespit edildi. Valilik, bu şahsın gözaltına alındığını ve konuya ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. İlgili kurumlar, skandal yaşanan özel anaokulu hakkında da idari soruşturma başlattı. Bu olay, eğitim kurumlarında denetim ve personel güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.