Ağrı’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU AĞRI’DA DÜZENLENDİ

Ağrı’da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu sonucunda İran’dan gelen bir tırın yakıt deposuna gizlenmiş halde 56 kilo 112 gram sıvı metamfetamin bulundu. Operasyon çerçevesinde bir şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, İran’dan Türkiye’ye giriş yapan tır Gürbulak Sınır Kapısı’nda durduruldu. Narkotik dedektör köpekleri yardımıyla yapılan detaylı aramada, tırın yakıt deposunda saklanmış 56 kilo 112 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

GÖZALTINA ALMA VE ADLİ İŞLEMLER

Operasyon sonucunda tır sürücüsü gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı. Bu tür operasyonlar, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.