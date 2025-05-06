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Ağrı’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu Yapıldı

AĞRI MERKEZLİ OPERASYONDA GÖZALTILAR

Ağrı merkezli olarak gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, 5 ilde toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detayları arasında, çok sayıda dijital materyal, sahte para, silah, SUV araç ve tekne yer alıyor. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve bu suçlardan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

ÇEVRİMİÇİ BAHİS AĞLARI HEDEFTE

Düzenlenen operasyon, Ağrı’nın yanı sıra Bursa, İzmir, Mardin ve Artvin illerini kapsıyor. Eş zamanlı baskınlar düzenlenerek, çevrimiçi yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden para transferine aracılık ettiği tespit edilen 21 şüpheli hedef alındı. Operasyon esnasında 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve materyal ele geçirildi. Bu materyaller arasında, banka ve hesap kartları, sim kartlar, cep telefonları, laptoplar, bilgisayarlar ile suçta kullanıldığı değerlendirilen çeşitli broşürler bulunuyor. Ayrıca, bir adet av tüfeği ve 593 adet fişek, sahte para, SUV araç ve bir tekne de confiscated edildi. Gözaltına alınan şahıslar, gerekli işlemler için adli makamlara sevk edildi.

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