Ağrı Dağı Eylül’de Karla Kaplandı

AĞRI DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan Ağrı Dağı’nın zirve kısımları, Eylül ayında yağan karla tamamen beyaza döndü. Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıkların akabinde gelen kar yağışı, doğaseverler ve fotoğrafçılar için etkileyici manzaralar sunuyor. Dağın eteklerinden zirveye kadar uzanan kar örtüsü, kartpostal gibi görseller oluşturuyor.

KAR YAĞIŞIYLA SOĞUK HAVA ETKİSİNİ ARTIRACAK

Yerel kaynakların ifadelerine göre, yüksek kesimlerde sıcaklıklar belirgin şekilde düştü. İlerleyen günlerde bölgede soğuk havanın etkisinin artabileceği belirtiliyor. Bu durumu göz önünde bulundurduğumuzda, doğa severlerin ve fotoğrafçıların bu eşsiz doğal manzaranın tadını çıkarmak için iyi bir fırsata sahip olduğu gözlemleniyor.