Ağrı Dağı’nda Buzul Çatlakları Görüldü

ZİRVEDEN GÖRÜNTÜLER İLK KEZ PAYLAŞILDI

Türkiye’nin 5 bin 137 metre ile en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nın zirvesinde bulunan buzul tabakasındaki çatlaklar, ilk kez detaylı olarak görüntülendi. Bu çatlaklar, küresel ısınma ve iklim değişikliği üzerine önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma ve Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş, zirve tırmanışını gerçekleştirdiğinde karşılaştığı bu duruma şaşırdı. Akkuş, 5 bin 137 metrede buzulların eridiğini ve birçok yerinde çatlaklar oluştuğunu tespit etti. O anları cep telefonuyla kaydeden Akkuş, sayısız kez Ağrı Dağı’na çıktığını ancak böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını ifade etti.

BÜYÜK ERİMELERİN GÖRÜNTÜLERİ

Akkuş, “Bu sene özellikle buzulla ilgili gözlemlediğim durumlar oldu. Geçen çıktığımda erimeler daha azdı ama bu aralar çok hızlandı. Gözle görülebilir derecede hızlı bir erime var” dedi. 5 bin 137 metrede bu durumu belgelediği için görüntü aldığını belirten Akkuş, Zirve’nin güney kısmında neredeyse buzulların tamamen yok olduğunu, kuzey ve batı kısımlarında da ciddi erimelerin meydana geldiğini kaydetti. Buzul alanının önemli ölçüde çekildiğini ve iç kısımlarda daha fazla erime olduğunu vurgulayan Akkuş, Ahura Bölgesi ve Cehennem Vadisi tarafına inildiğinde buzul çatlaklarının belirginleştiğini ve büyük ayrışmaların yaşandığını gözlemledi.

Akkuş, “Serdabulak tarafına baktığımızda, neredeyse karların zirveye kadar eridiğini gördüm. Yani bölgede ciddi bir çoraklaşma var. Bu oldukça endişe verici bir durum. Küresel ısınmanın burada bu kadar hızlı bir şekilde hissedilmesi söz konusu. Bu şekilde devam ederse gelecekte veyahut belki Ağrı Dağı’nın buzul alanından söz etmemiz bile mümkün olmayacak. Bu sebeple, küresel ısınmanın bu hızla ilerlemesi nedeniyle bilinçli bir şekilde çevreye sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.