Ağrı Dağı’nda Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

ZORLU ŞARTLARDA KURTARMA OPERASYONU

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, Ağrı Dağı’nın 3 bin 100 rakımında aracı arızalanarak mahsur kalan bir vatandaş, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, dün saat 19.05 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, Ağrı Dağı’nın yüksek zirvesinde bir vatandaşın aracının arıza yaptığı ve bölgeden çıkamadığı bildirildi.

AFAD VE JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma ekibi, bir araç, bir şube müdürü ve iki arama kurtarma teknisyeniyle bölgeye intikal etti. Bunun yanı sıra, Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan bir araç ve iki personel de destek vermek amacıyla olay yerine yönlendirildi. Zorlu hava koşullarının hâkim olduğu bölgede, ekipler yaklaşık bir kilometre yürüyerek mahsur kalan vatandaşa ulaştı.

KURTARILMA VE SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM

İlk kontrolleri yapılan vatandaş, güvenli bir şekilde tahliye edilerek Topçatan Karakolu mevkiinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay, hızlı ve etkili müdahale ile başarılı bir şekilde sonuçlandı.