Ağrı’daki Meslek Liseleri Ekonomiye Katkı Sağlıyor

MESLEK LİSELERİ FABRİKA GİBİ ÇALIŞIYOR

Ağrı’daki meslek liseleri, üretim faaliyetleri ile fabrikaya benzer bir yapı kazanarak öğrencilere hem meslek edinme imkanı sağlıyor hem de kendi ekonomik bağımsızlıklarını elde etmelerine yardımcı oluyor. Böylece öğrenciler, ailelerini maddi olarak zorlamadan kendi ayakları üzerinde durmayı öğreniyor. Ağrı Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okula başladıkları andan itibaren aldıkları eğitimlerle mobilya, metal teknolojisi, yiyecek içecek hizmetleri gibi çeşitli alanlarda üretim yapmayı öğreniyorlar. Ayrıca, sıvı sabun, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, dezenfektan gibi temizlik ürünlerinin üretim süreçlerine de katılıyorlar.

EĞİTİM VE ÜRETİMİN BİR ARADA OLDUĞU ORTAM

Öğrenciler, eğitim hayatları boyunca teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle de donanım kazanarak yetkin bireyler haline geliyor. Yıl boyunca okullarında gerçekleştirdikleri üretim, ekonomiye önemli bir katkı sağlıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında, bu meslek liseleri Ağrı genelinde 53 milyon TL ciro elde etti.

ULUSLARARASI BELGE İMKANI

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, meslek liseleri öğrencilerinin diğer öğrencilere göre daha avantajlı olduğunu belirtti. “Türkiye Yüzyılı maarif modeli kapsamında bu okullarda öğrenim gören öğrencilerimiz, üretim süreçlerine katılarak becerilerini geliştiriyor. Aynı zamanda üretim yaparken kazandıkları ücretlerle hem okul harçlıklarını çıkarıyorlar hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. 2024 yılında meslek liselerimizde 53 milyon 168 bin TL ciro elde edildi. Kimya alanında temizlik ve hijyen malzemeleri, mobilya sektöründe ise masa, sıra ve koltuk gibi ihtiyaç duyduğumuz ürünlerin üretimi bu okullardan karşılanmakta. Öğrencilerimiz mezun olduklarında uluslararası geçerliliğe sahip bir belge ile iş bulma imkanına sahip olacaklar” diye konuştu.