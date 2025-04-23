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Ağrı’dan Çalınan Hayvanlar, Bitlis’te Yakalandı

AĞRI’DAN YOLLA ÇALINAN HAYVANLAR YAKALANDI

Ağrı’da çalınan 300 küçükbaş hayvan, Bitlis’te jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol kontrolünde 3 tırda ele geçirildi. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı’dan 300 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine yol kontrollerini artırdı.

TIRLARDA YAPILAN ARAMALAR

Jandarma ekipleri, Tatvan ilçesinin girişinde bulunan yol kontrol noktasında 3 tırı durdurarak detaylı arama yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda, Ağrı ilinden çalınan 300 küçükbaş hayvanın tırlarda bulunduğu tespit edildi. Ekipler, olayla bağlantılı olarak tırlardaki 5 kişiyi gözaltına aldı.

Ele geçirilen koyunlar, olay yerine çağrılan sahibiyle birlikte teslim edilirken, gözaltına alınan 5 kişi jandarmadaki sorgularının ardından adli işlem başlatılmak üzere adliyeye gönderildi.

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