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Ağrı’dan Mardin’e Kültürel Gezi

HUZUR VE KARDEŞLİK BULUŞMALARI BAŞLADI

Ağrı’da, “Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları” çerçevesinde çeşitli kesimlerden vatandaşlar, kültürel bir gezi programı kapsamında Mardin’e uğurlandı. İçişleri Bakanlığı’nın himayesinde, Ağrı Valiliği’nin koordinasyonunda gerçekleştirilen bu proje ile birlikte; şehit ve gazi yakınları, gaziler, terör mağdurları, depremzede aileler, girişimci kadınlar ve öğrencilerden oluşan bir grup, Valilik binası önünden Mardin’e yola çıktı.

MARDİN’DE TARİHİ ZENGİNLİKLER GÖRÜLECEK

Proje dâhilinde, katılımcılar Mardin’in tarihi ve kültürel değerlerini yerinde görme imkânı bulacak. Amaç, farklı bölgeler arasında gönül köprüleri kurmak ve milli birlik ile beraberliği pekiştirmek. Ayrıca bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması da hedefleniyor.

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