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Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anne Dostu

HASTANE ANNE DOSTU BELGESİ ALDI

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü “Anne Dostu Hastane” programı kapsamında gerçekleştiren değerlendirmeler sonucunda “Anne Dostu Hastane” belgesi ile ödüllendirildi. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nden İlkay Zengin ve ekibi, hastanede sunulan hizmetleri yerinde incelemek amacıyla ziyarette bulundu.

UZMAN EKİP DEĞERLENDİRMELER YAPTI

Ziyaret kapsamında doğum öncesi ve sonrası hizmet süreçleri, anne mahremiyeti, hasta güvenliği ile doğum ortamlarının uygunluğu gibi konularda kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, hastanenin anne sağlığına yönelik sunduğu hizmetlerin belirlenen kriterleri başarıyla karşıladığı belirlendi. Böylece belge verilmesi uygun görüldü.

BELGE TAKDİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

“Anne Dostu Hastane” belgesi, İlkay Zengin tarafından Ağrı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer’e takdim edildi. İl Sağlık Müdürü Beşer, sağlık çalışanlarının başarılı çalışmalarını takdir ederek annelerin güvenli ve sağlıklı doğum süreçlerini desteklemek amacıyla kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

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