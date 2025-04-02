Ağrı Geven Balı AB Tescili Başvurusu

AĞRI’NIN EŞSİZ DOĞASINDAKİ DEĞER

Ağrı’nın yüksek rakımlı yaylalarından süzülen ve geven bitkisinin kokusunu taşıyan Ağrı Geven Balı, uluslararası alanda hak ettiği değeri bulmak üzere önemli bir aşamaya geliyor. 2022 yılında Serhat Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle Ağrı İli Arı Yetiştiricileri Birliği adına coğrafi işaret tescili alınarak, şimdi de Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili başvuru süreci başlatıldı. Bu başvuru çerçevesinde, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve Ağrı İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Vekili Taha Karakoç’un katılımıyla bir protokol imzalandı. Bu protokol, sadece bir evrak niteliği taşımıyor; aynı zamanda Ağrı’nın tarımsal mirasına sahip çıkma ve bal üreticilerinin emeğini uluslararası düzeyde taçlandırma amacı taşıyan bir iş birliği adımı oldu.

SERHAT BÖLGESİ’NDE BİR İLK

Ağrı Geven Balı’nın Avrupa Birliği’ne coğrafi işaret başvurusu, Serhat Bölgesi için bir ilki temsil ediyor. Bu girişimle, Ağrı Geven Balı’nın sadece Türkiye’de değil, Avrupa pazarında da değer kazanması ve üreticilerine ekonomik güç kazandırılması hedefleniyor. Avrupa Birliği tescili, Ağrı Geven Balı’nın saflığını, kalitesini ve kaynağını resmi olarak güvence altına alarak dünya çapında tanınırlığını artıracak.

ŞEHRİN DOĞAL ZENGİNLİĞİ

Ağrı’nın zengin bitki örtüsü ve temiz doğası, bölgedeki arıcılığa büyük avantaj sağlıyor. Geven bitkisinin baskın olduğu bu coğrafya, balın özgün bir tat, aroma ve mineral dengesi kazanmasını sağlıyor. Ayrıca, bölgede tarımsal ilaçlamanın yok denecek kadar az olması, Ağrı Geven Balı’nın doğallığını en üst seviyeye çıkarıyor. Avrupa’nın en büyük pazarlarında bu benzersiz özellikleriyle yer alacak mı? Ağrı Geven Balı, coğrafi işaretle birlikte güvenilir ve prestijli bir marka haline gelecek.

ÜRÜCÜLER VE BÖLGE EKONOMİSİ

Coğrafi işaret tescili, yalnızca bir belge olmanın ötesinde, üreticilerin emeğinin değer görmesine yardımcı olan bir koruma kalkanı. Bu sürecin başarıyla tamamlanması durumunda, Ağrı’daki arıcılık faaliyetleri büyük bir ivme kazanacak. Küresel pazarda hak ettiği konuma ulaşacak Ağrı Geven Balı, bölge ekonomisine de önemli bir katkı sunacak. Bu girişim, Ağrı’nın yalnızca coğrafi bir bölge olarak değil, doğal ürünleriyle küresel çapta bir marka olarak anılmasına olanak tanıyacak. Bu gelişme, Ağrı’nın doğal zenginliklerinin ve geleneksel üretim kültürünün uluslararası alanda tescillenmesi adına önemli bir dönüm noktası oluşturacak.