Ağrı Geven Balı İçin Coğrafi İşaret Başvurusu

AĞRI GEVEN BALININ TANITIMI İÇİN BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Ağrı Valiliği öncülüğünde, Ağrı Geven Balı’nın uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak, bölgedeki arıcılara ekonomik destek sağlamak ve markanın değerini yükseltmek için Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescil başvurusu yapılacak. Bu süreç, Serhat Bölgesi’nde bir ilk olma özelliği taşıyor.

PROTOKOL İMZALANDI

Başvuru süreci resmi olarak Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve Ağrı İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Vekili Taha Karakoç arasında imzalanan protokolle başlatıldı. Bu önemli gelişme, Ağrı Geven Balı’nın dünya çapında tanıtımına yardımcı olacak ve bölgedeki arıcılık sektörünün güçlenmesine katkı sağlayacak.

YEREL EKONOMİYE KATKI BEKLENİYOR

Protokol imza töreniyle başlayan başvuru sürecinin, yerel ekonomiye önemli bir katkı sunması bekleniyor. Böylece, bölgedeki arıcılık faaliyetleri ilerleyecek ve yerel üreticilerin kazançları artacak.