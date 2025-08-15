Haberler

Ağrı Havaalanı Ziyaret Gerçekleşti

ZİYARETİN AMACI

Ağrı TEİAŞ İşletme Müdürü Maruf Varol ve Ağrı Havaalanı Müdürü Ferdal Durmuş, Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu’na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaret, Kaymakamlık makamında gerçekleşti ve ilçenin genel durumu, yürütülen çalışmalar ile gelecekte planlanan projeler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Misafirler, Kaymakam Dertlioğlu’na yeni görevinde başarılar dileyerek, her zaman destek olmaya hazır olduklarını ifade ettiler. Kaymakam Burak Dertlioğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon, ilçemizin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Bugünkü nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

SONUÇ VE HATIRA FOTOĞRAFI

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile devam etti ve karşılıklı iyi dilek temennileriyle sona erdi.

ÖNEMLİ

Hakkari Belediyesi İtfaiye Ekipleri Yangın Söndürdü

Hakkari'de itfaiye, farklı bölgelerde dört yangına müdahale etti. Bayköyü, emniyet lojmanları ve Merzan Futbol Sahası yakınlarındaki anız yangınları ile Biçer Mahallesi'ndeki ağaçlık alan kurtarıldı. Sakinler minnettar.
Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programı Gerçekleşti

Van'ın İpekyolu İlçe Müftülüğü 2025 yaz Kur'an kurslarını 11.112 öğrenci ve 588 öğreticiyle tamamladı. Kapanış etkinliğinde başarılı öğrencilere ödüller takdim edildi.

