Ağrı Havaalanı Ziyaret Gerçekleşti

ZİYARETİN AMACI

Ağrı TEİAŞ İşletme Müdürü Maruf Varol ve Ağrı Havaalanı Müdürü Ferdal Durmuş, Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu’na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaret, Kaymakamlık makamında gerçekleşti ve ilçenin genel durumu, yürütülen çalışmalar ile gelecekte planlanan projeler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Misafirler, Kaymakam Dertlioğlu’na yeni görevinde başarılar dileyerek, her zaman destek olmaya hazır olduklarını ifade ettiler. Kaymakam Burak Dertlioğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon, ilçemizin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Bugünkü nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

SONUÇ VE HATIRA FOTOĞRAFI

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile devam etti ve karşılıklı iyi dilek temennileriyle sona erdi.