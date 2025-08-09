Ağrı İl Başkanı Yıldız, Barış Sağlandı

HUSUMETİN BARİŞLA SONUÇLANDIĞI DUYURULDU

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, Eleşkirt ilçesinde Tekin ve Çelik aileleri arasında bir süredir devam eden anlaşmazlığın sona erdiğini duyurdu. Yıldız, yaptığı açıklamada, sağduyu ve karşılıklı anlayışla yürütülen görüşmeler sonucunda iki aile arasında barış sağlandığını belirtti.

BARIŞ YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELİNDİ

Barış yemeğinde her iki ailenin bireyleriyle bir araya geldiklerini aktararak, “Eleşkirt’te çok kıymetli bir birlikteliğe şahitlik ettik. Tekin ve Çelik aileleri arasındaki husumetin barışla sonuçlanması bizleri son derece mutlu etti. Kardeşlik hukukunun kazandığı bu anlamlı günde birlikte aynı sofraya oturduk,” dedi. Yıldız, Ağrı’da kavganın değil kardeşliğin hâkim olması yönünde gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

TEŞEKKÜR VE GELECEK İÇİN İYİ DİLEKLER

Bu barışa vesile olan herkese gönülden teşekkür eden Yıldız, birlik ve beraberlik mesajı verdiklerini belirtti. Ayrıca benzer barış süreçlerinin yaygınlaşması için çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.