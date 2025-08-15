Ağrı İl Tarım Ve Orman Aşılama Yapıyor

AĞRI İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ AŞILAMA ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYOR

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şap hastalığının önlenmesi amacıyla SAT-1 aşılama çalışmalarına devam ediyor. Bu süreçte, il genelindeki büyükbaş hayvanların bağışıklığını artırmak için köyler ve mezralar tek tek ziyaret ediliyor ve üreticilere bilgilendirme yapılıyor.

AŞILAMA PROGRAMI DÜZENLİ DEVAM EDECEK

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayvan sağlığının korunması için aşılama programının düzenli bir şekilde sürdürüleceği ifade ediliyor. Ayrıca, sağlıklı bir aşılama süreci için yetiştiricilerin aşı programına özen göstermeleri gerektiği de belirtiliyor.