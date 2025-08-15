Haberler

Ağrı İl Tarım Ve Orman Aşılama Yapıyor

AĞRI İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ AŞILAMA ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYOR

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şap hastalığının önlenmesi amacıyla SAT-1 aşılama çalışmalarına devam ediyor. Bu süreçte, il genelindeki büyükbaş hayvanların bağışıklığını artırmak için köyler ve mezralar tek tek ziyaret ediliyor ve üreticilere bilgilendirme yapılıyor.

AŞILAMA PROGRAMI DÜZENLİ DEVAM EDECEK

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayvan sağlığının korunması için aşılama programının düzenli bir şekilde sürdürüleceği ifade ediliyor. Ayrıca, sağlıklı bir aşılama süreci için yetiştiricilerin aşı programına özen göstermeleri gerektiği de belirtiliyor.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Hazırlanıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp düzenliyor. Takım, üçüncü gününde teknik antrenmanlara başladı ve sezona iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.
Batman 3 Yeni Otobüs Ekledi

Batman Belediyesi, şehir içi ulaşımı güçlendirmek için filosuna 3 körüklü otobüs kattı. Vali Canalp, bu araçların hijyen ve konfor standartlarını yükselttiğini açıkladı.

