Ağrı Kadın Futbol Takımı’ndan Farklı Galibiyet

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MAÇIN DETAYLARI VE GALİBİYET

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Kayseri deplasmanında Kılıçaslan Yıldızspor Kadın Futbol Takımı’na karşı oynadığı maçta 5-1’lik sonuçla galip geldi. Kayseri Vali Nihat Canpolat 1 No’lu Sahada yapılan karşılaşmada, hakemlik görevini Merve Nur Topaktaş üstlenirken, yardımcı hakemlikleri Şule Öztürk ve Belinay Maraş yaptı. Ağrı ekibi, gösterdiği üstün performansla rakibini farklı bir skorla mağlup ederek önemli bir başarı elde etti. Gollerin sahibi olarak Müjde Yeşil (2), Ceylan Tatar (2) ve İrem Başaral öne çıktı.

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Önder Tunay, oyuncularının sahada gösterdiği başarıdan dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Kızlarımızı tebrik ediyorum. Bu galibiyet, onların sahadaki mücadelesinin bir karşılığı. Şimdi gözümüzü şampiyonluk maçına çevirdik” dedi.

FUTBOLCULARDAN ŞAMPİYONLUK ÇAĞRISI

Maçta iki gol atan Müjde Yeşil, takım olarak dese iyi bir performans ortaya koyduklarını ifade ederek, “Hedefimiz 1. Lig’e yükselmek. Bu doğrultuda çalışıyoruz ve son maçımızı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz” şeklinde konuştu. Diğer golcü oyunculardan Ceylan Tatar ise, 23 Mart’ta kendi sahalarında oynanacak Vangücü Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı maçı için önemli bir çağrıda bulunarak, “Bu, ligin son ve en önemli maçı olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’ı da tribünlerde görmek, bizler için büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır” dedi. İrem Başaral da 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Aile Yılı’nın kendileri için önem taşıdığını belirterek, “Biz, sahada büyük bir aile olduk. Birlikte mücadele ediyor, birlikte seviniyoruz” ifadesini kullandı.

KULÜP BAŞKAN YARDIMCISINDAN DAVET

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı’nın Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Alp, elde edilen galibiyetin ardından duyduğu memnuniyeti aktararak, “Her zaman sahada yüreklerini ortaya koyan futbolcu kardeşlerimizi ve teknik ekibimizi kutluyorum. Önümüzdeki hafta oynayacağımız şampiyonluk maçına tüm Ağrı halkını ve futbolseverleri davet ediyorum” dedi. Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, TFF Kadınlar 2. Ligi’nde 23 Mart’ta kendi sahasında Vangücü Spor Kulübü ile karşılaşacak.