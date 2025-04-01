Ağrı Kadın Futbol Takımı Play-Off Heyecanı

BAŞARIYLA TAMAMLANAN LİG MÜCADELESİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi’ni başarıyla tamamlayan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, 1. Lig’e yükseltme Play-Off mücadelesinde sahaya çıkacak. Takım, kendi sahasında Ankara temsilcisi Yakacık Genç Erlerbirliği Spor Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak.

İLK AYAĞI OYNAYACAKLAR

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Play-Off turunun ilk ayağında 6 Nisan Cumartesi günü saat 12.00’de Vali Lütfü Yeğenoğlu Stadyumu’nda Yakacık Genç Erlerbirliği Spor Kadın Futbol Takımını ağırlayacak. Play-Off turunun ikinci ayağı ise Ağrı ekibinin 13 Nisan Cumartesi günü Ankara deplasmanında oynayacağı karşılaşma ile devam edecek.

HEDEF 1. LİG

Kadınlar 1. Ligi’ne yükselme amacıyla sahaya çıkacak olan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, bu turu geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Alp, 6 Nisan’daki maça tüm Ağrı halkını ve futbol severleri davet etti. Alp, takımın bu önemli karşılaşmayı kazanarak bir üst tura çıkmak için büyük bir motivasyonla çalıştığını aktardı.