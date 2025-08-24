Ağrı Köy Yolları Modernleşiyor

MODERN YOLLARIN YAPIMI DEVAM EDİYOR

Ağrı’daki yürütülen çalışmalar sayesinde köy yolları çağdaş ve çekici bir görünüme kavuşuyor. Ağrı’da köylerdeki yaşam standartlarını artırmak için gerçekleştirilen kilit parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

KİLİT PARKE TAŞI UYGULAMASI YAYLA KÖYÜNDE BÜYÜYOR

İl merkezine bağlı Yayla köyünde, geçen yıl tamamlanan 3 bin 500 metrekarelik parke döşemesine bu yıl 1.500 metrekare daha ilave edildi. Böylece toplamda 5 bin metrekarelik kilit parke taşıyla kaplanan köy yolu, hem görsel hem de dayanıklılık açısından iyileştiriliyor.