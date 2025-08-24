Haberler

Ağrı Köy Yolları Modernleşiyor

MODERN YOLLARIN YAPIMI DEVAM EDİYOR

Ağrı’daki yürütülen çalışmalar sayesinde köy yolları çağdaş ve çekici bir görünüme kavuşuyor. Ağrı’da köylerdeki yaşam standartlarını artırmak için gerçekleştirilen kilit parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

KİLİT PARKE TAŞI UYGULAMASI YAYLA KÖYÜNDE BÜYÜYOR

İl merkezine bağlı Yayla köyünde, geçen yıl tamamlanan 3 bin 500 metrekarelik parke döşemesine bu yıl 1.500 metrekare daha ilave edildi. Böylece toplamda 5 bin metrekarelik kilit parke taşıyla kaplanan köy yolu, hem görsel hem de dayanıklılık açısından iyileştiriliyor.

Çanakkale Zafer Kupası Başarıyla Tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı desteğiyle düzenlenen 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Çanakkale Zafer Kupası etabı, İstanbul'dan kalkan 230 sporcu ile tarihi bir yarışa dönüştü.
Ankara’da Bin Çocuk Sünnet Oldu

Ankara'da düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde, bin çocuk eğlenceler eşliğinde sünnet ettirildi. Etkinlikte çocuklara hediyeler verilip çeşitli gösterimler sergilendi.

