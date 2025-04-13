Ağrı Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı, Yabancı Çoban Yasa Tasarısını Duyurdu

ÇOBAN SIKINTISINA YENİ DÜZENLEME

Ağrı İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Nuri Samancı, yıllardır Doğu illeri ve hayvancılık sektörünün en önemli sorunlarından biri olan çoban sıkıntısına dair önemli bir gelişmeyi açıkladı. Samancı, Ağrı İl Göç İdaresi Müdürü İhsan Şeker ile bir araya gelerek yürürlüğe giren yeni yasa hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Samancı, uzun süredir sürdürülen çalışmaların olumlu sonuç verdiğini vurguladı.

YABANCI ÇOBANLAR İÇİN YASAL DÜZENLEME

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın çeşitli işbirlikleri sonucunda yabancı uyruklu çobanlarla ilgili yasal düzenleme hayata geçirildi. Yeni uygulama ile özellikle Afganistan kökenli çobanların kimlikleri verilecek ve çalıştıkları işletmeler üzerinden sigorta işlemleri yapılacak. Bu düzenleme sayesinde çobanlar kendi ülkelerine rahatça seyahat edebilecek ve evli olanlar eş ve çocuklarını Türkiye’ye getirebilecek.

BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLAR

Çoban istihdam etmek isteyen yetiştiricilerin, çalıştıracakları kişiyle birlikte İl Göç İdaresi’ne başvurarak gerekli belgelerle dilekçe sunması gerekecek. Yapılacak güvenlik taramaları ve saha denetimlerinin ardından işlemler adım adım ilerleyecek. Çobanlara ayrıca pasaport, çalışma izni ve SGK kaydı düzenlenecek. Devlet, çobanların asgari ücretlerini de karşılayacak. Ancak, çobanların sadece hayvancılık alanında çalışacakları şartı mevcut. Farklı işlerde çalıştıkları tespit edilenler ise sınır dışı edilecek ve Türkiye’ye bir daha alınmayacak.

DÜZENLEMENİN SEKTÖRE ETKİSİ

Başkan Samancı, yürürlüğe giren düzenlemenin sektöre önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “Yıllardır süren çoban sorununa çözüm getiren bu yasa bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Başta bakanlıklarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, devletimize şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

– ERZURUM