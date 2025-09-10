Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesinde El Sanatları Sergisi

SERGİ AÇILIŞI VE SANATIN GÜCÜ

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, hükümlü ve tutukluların kendi emekleriyle ürettiği el sanatları ürünleri, UNESCO’nun Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan İshak Paşa Sarayı’nda sergilendi. Doğubayazıt T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda, suçlardan uzaklaşma ve bireylerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede, el sanatları, resim ve müzik kursları sayesinde hükümlü ve tutuklular, yeteneklerini keşfediyor ve iç dünyalarını sanata yansıtma fırsatı buluyor.

EL SANATLARI ÜRÜNLERİ VE YETENEKLER

Sergide, hükümlü ve tutukluların ahşap süsleme, basit nakış teknikleri, keçe işleri ve kağıt rölyef gibi birçok alanda oluşturduğu el sanatları ürünleri yer aldı. Tarihi İshak Paşa Sarayı’nda düzenlenen sergi, el emeği ve yaratıcılığın birleştiği bir ortam sundu.

TOPLUMSAL KATILIM VE DESTEK

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı Eren Öztaş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, sanatın dönüştürücü gücünü vurgulayarak, “Bu tür çalışmalar, cezaevlerinde umut dolu bir geleceğin mümkün olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor” dedi. Açılışta, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Başsavcı Öztaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Şen, Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin, SYDV Başkanı Mehmet Arvas ve ilçe protokolü ile kurum amirleri de yer aldı.