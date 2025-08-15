Ağrı’nın Patnos’unda Ziyaret Gerçekleşti

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Ağrı’nın Patnos ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gamze Yardımcı, bir heyetle birlikte Kaymakam Burak Dertlioğlu’nu makamında ziyaret etti. Bu hayırlı olsun ziyaretinde, Kaymakam Dertlioğlu’na yeni görevinde başarı dilekleri iletildi. Ziyaret sırasında, ilçeye yönelik çeşitli çalışmalar ve projeler hakkında karşılıklı olarak fikir alışverişi yapıldı.

DESTEK ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Kaymakam Dertlioğlu’na yapılan hayırlı olsun ziyaretlerinin ilçe genelinde farklı kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından sürdüğü ifade edildi. Bu faaliyetler, yeni görevdeki yöneticilere destek olmanın yanı sıra, ilçenin gelişimine katkı sağlama amacı taşıyor.