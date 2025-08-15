Haberler

Ağrı’nın Patnos’unda Ziyaret Gerçekleşti

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Ağrı’nın Patnos ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gamze Yardımcı, bir heyetle birlikte Kaymakam Burak Dertlioğlu’nu makamında ziyaret etti. Bu hayırlı olsun ziyaretinde, Kaymakam Dertlioğlu’na yeni görevinde başarı dilekleri iletildi. Ziyaret sırasında, ilçeye yönelik çeşitli çalışmalar ve projeler hakkında karşılıklı olarak fikir alışverişi yapıldı.

DESTEK ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Kaymakam Dertlioğlu’na yapılan hayırlı olsun ziyaretlerinin ilçe genelinde farklı kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından sürdüğü ifade edildi. Bu faaliyetler, yeni görevdeki yöneticilere destek olmanın yanı sıra, ilçenin gelişimine katkı sağlama amacı taşıyor.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Hazırlanıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp düzenliyor. Takım, üçüncü gününde teknik antrenmanlara başladı ve sezona iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.
Batman 3 Yeni Otobüs Ekledi

Batman Belediyesi, şehir içi ulaşımı güçlendirmek için filosuna 3 körüklü otobüs kattı. Vali Canalp, bu araçların hijyen ve konfor standartlarını yükselttiğini açıkladı.

