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Ağrı, Patnos’da Öğrenciler Sınavda Heyecanlandı

ÖĞRENCİLER SINAVDA TER DÖKTÜ

Patnos ilçesinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı heyecanı sona erdi. 8’inci sınıf öğrencileri, daha iyi bir lisede öğrenim görmek için sabah saatlerinde sınav merkezlerine akın etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen merkezi sınav, saat 09.30’da başladı.

VELİLER OKUL ÖNLERİNDE BEKLEDİ

Sınav, iki oturum halinde gerçekleştirildi ve öğrenciler, sözel ile sayısal alanlarda ter döktü. Veliler ise sabahın erken saatlerinden itibaren okul önlerinde çocuklarını yalnız bırakmadı.

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