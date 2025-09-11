Ağrı Patnos’ta Işık İhlali Kazası

Trafik Kazasında Yaralılar Var

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen bir trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Patnos ilçesindeki sanayi kavşağında iki aracın çarpışması yaşandı.

Olay Yerine Müdahale

Kazanın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Yaralılar, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili olarak incelemelerin başlatıldığı bildirildi.