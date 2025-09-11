Haberler

Ağrı Patnos’ta Işık İhlali Kazası

Trafik Kazasında Yaralılar Var

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen bir trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Patnos ilçesindeki sanayi kavşağında iki aracın çarpışması yaşandı.

Olay Yerine Müdahale

Kazanın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Yaralılar, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili olarak incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Din Heyetiyle Görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki din adamlarıyla bir araya gelerek manevi birliği güçlendirme ve dini reformları tartıştı.
İbni Sina Haftası Etkinlikleri Gerçekleşti

AK Parti Kadın Kolları, İbni Sina Haftası dolayısıyla Beykoz’da gerçekleştirdiği etkinlikle sağlık ve şifalı bitkilerin önemini vurguladı. Katılımcılara baharat keseleri ve doğal içecekler ikram edildi.

