Ağrı Patnos’ta Kaza Oldu, Yaralı

AĞRI’NIN PATNOS İLÇESİNDE YARALANMA OLAYI

Ağrı’nın Patnos ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralı duruma düştü. H.D. tarafından kullanılan 06 BAV 456 plakalı otomobil, Ağrı-Van kara yolu SGK mevkisinde kontrolden çıkarak tıra çarptı.

KAZA YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar neticesinde, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirilen yaralı, daha sonra ambulansla Patnos Devlet Hastanesine götürüldü.

TRAFAKTEKİ ETKİLERİ

Kaza sonucu yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Ancak olay yerindeki araçların çekilmesiyle birlikte yol, yeniden ulaşıma açıldı.

