Ağrı Rahmet-Der’den Ramazan’da Yardım Desteği

YARDIM ÇALIŞMALARI BÜYÜK BAŞARI GÖSTERDİ

Ağrı Rahmet Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Ağrı Rahmet-Der), Ramazan ayı süresince gerçekleştirdiği yardım projeleri ile 3 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi ulaştırdı. Ayrıca yüzlerce aileye fitre ve zekat desteği sağladı. Yardımlar, Ağrı Merkez’deki 18 mahalle ile Taşlıçay, Eleşkirt, Tutak, Hamur ve Doğubayazıt ilçelerinde hayırseverlerin katkıları ve gönüllülerin özverili çalışmaları sayesinde gerçekleştirildi.

BİRLİK VE BERABERLİĞİN GÜZEL ÖRNEĞİ

Ağrı Rahmet-Der Başkanı Mehmet Aslan, yapılan yardımların birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Aslan, “Ramazan, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileme zamanıdır. Bizler, hayırseverlerimizin katkılarıyla bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi kardeşlerimize destek olmayı sürdürüyoruz. Amacımız, bu zor zamanlarda dayanışmayı büyüterek sofralara bereket katmak.” şeklinde konuştu.

TEŞEKKÜR VE MÜKAFAT DUALARI

Yardım çalışmalarına katkı sağlayan hayırseverler ve gönüllülere teşekkür eden Aslan, “Bize güvenip destek olan tüm hayırsever dostlarımıza ve gece gündüz demeden çalışan gönüllülerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Rabbim iyilik yolunda yürüyen herkesi mükafatlandırsın.” diyerek sözlerini tamamladı. Yardımlardan yararlanan ihtiyaç sahibi aileler de Rahmet-Der yöneticilerine ve hayırseverlere desteklerinden dolayı minnettar olduklarını iletti.