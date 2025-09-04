Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü, Üreticilere Yardımcı Olacak

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan, Muş’un Malazgirt ilçesindeki şeker pancarı üreticileriyle bir araya geldi. Malazgirt Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda Erdoğan, üreticilerin sıkıntı yaşamaması için yapılacak çalışmaları aktardı. Üreticilere her alanda destek vermek istediklerini ifade eden Erdoğan, “Malazgirt’te bu yıl kantar randevu sistemi olmayacak ancak önümüzdeki yıl şartlar uygun olursa değerlendireceğiz.” dedi.

NAKLİYE KOLAYLAŞACAK

En önemli hedeflerinin, nakliye firmalarıyla görüşerek ürünlerin doğrudan fabrikaya gönderilmesine yardımcı olmak olduğunu belirten Erdoğan, bu sayede üreticilerin nakliye masraflarında önemli bir tasarruf elde edeceğini kaydetti. “Amacımız Malazgirtli üreticilere her alanda yardımcı olmak.” sözleriyle desteklerinin sürdüğünü vurguladı.

ÇİFTÇİLERİN SORULARI YANITLANDI

Toplantıda çiftçilerin soruları cevaplandırılırken, jandarma trafik ekipleri de traktör römorklarına reflektör takılması hakkında bilgilendirme yaptı. Bu bilgilendirmeyle birlikte güvenliğin artırılması hedefleniyor.