Ağrı, Son Yıllarda Yatırımlarla Güçlendi

YATIRIMLARLA AĞRI’DAKİ DÖNÜŞÜM

Ağrı’da son 11 yılda yapılan yatırımlar, şehri ileriye taşıyan önemli adımlar atıyor. 2013 yılından itibaren toplamda 4 milyar 949 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilmişken, bu yatırımlar genellikle şebeke altyapısı, bakım ve teknolojik yenilikler üzerine yoğunlaşıyor. Ağrı İl Koordinatörü Cemal Erkoç, bu yatırımlar hakkında yaptığı değerlendirmede, “Ağrı, son yıllarda büyük bir dönüşüm yaşadı. 2013’ten bugüne kadar yapılan yatırımlar, şehrimizin altyapısını güçlendirdi ve ekonomik anlamda önemli bir ivme kazandırdı. Özellikle teknoloji ve altyapı projeleri, şehrimizin geleceği için çok büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

PLC TEKNOLOJİSİYLE BAŞARI

Elektrik kayıp ve kaçaklarını azaltmaya yönelik yatırımlardan biri olan PLC (Power Line Communication) teknolojisi ile önemli başarılara ulaşıldığını oluşturan Erkoç, “Kaçağı önlemek için yaptığımız yatırımlardan biri olan PLC teknolojisi ile büyük başarı elde ettik. Enerji şebekesinin daha verimli çalışmasını sağlarken, kayıp ve kaçak oranlarını ciddi oranda düşürdük. Bu sayede, hem yerel halkın daha düzenli ve güvenli enerji kullanımı sağlamış hem de enerji verimliliğini artırmış olduk.” dedi. Bu teknoloji, hem halkın enerji kullanımını daha güvenli hale getiriyor hem de enerji tasarrufuna katkı sağlıyor.

AĞRI’DA AYDINLATMA YATIRIMLARI

Ağrı’daki aydınlatma projeleri de dikkat çekiyor. Yapılan yatırımlarla sokaklar ve caddeler için aydınlatma sistemlerinde büyük iyileşmeler sağlandı. Bu yenilik, şehrin gece güvenliğini artırmanın yanı sıra şehir estetiğine önemli katkılar yapıyor. Erkoç, aydınlatma konusundaki gayretlerini şu şekilde ifade etti: “Bu konuda çok ciddi yatırımlar yaptık. Pırıl pırıl aydınlık bir şehir ile karşınızdayız. Hedefimiz yanmayan tek bir aydınlatmanın kalmaması, enerji kesintisini engellemek, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini artırmak.”

ENERJİ ALTYAPISINDAKİ İYİLEŞMELER

Ağrı’daki yatırımların büyük bir kısmı enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik oldu. Aras Elektrik, arıza gidermede önemli bir iyileşme sağladı ve arıza tespit süreçlerini kısalttı. Bu sayede tüketicilere hızlı ve etkili hizmet sunuluyor. Ekiplerin etkili müdahaleleri sayesinde elektrik kesintilerinin günlük yaşamı olumsuz etkilememesi hedefleniyor. Bu başarılı çalışmalar, Aras Elektrik’in bölgedeki hizmet kalitesini sürekli olarak artırma ve kesintisiz enerji sağlama taahhüdünü gösteriyor.