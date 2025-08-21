Ağrı Tıp Fakültesi Binası Tamamlanıyor. 12 Bin Metrekare Alanda Kurulacak. Klinik Araştırmalar Dışındaki Tüm Eğitim. Diş Hekimliği Fakültesi 2025’te Açılacak. Ağrı Sağlıkta Bölgesel Merkez Hedefliyor. Eğitim Kapasitesi Artacak, Kalite Yükseliyor

AGRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİNASI AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde yapımı devam eden Tıp Fakültesi binası, açılış için gün sayıyor. Yeni bina, sağlık eğitiminde altyapıyı güçlendirirken, kentte sağlık hizmetlerinde de önemli bir gelişmeye zemin hazırlayacak. Tıp Fakültesi dekanlık ve morfoloji binasındaki çalışmalar tamamlanma aşamasına ulaştı. 2022 yılında ihale süreci tamamlanan bu binanın 2025 yılının sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor. Yeni bina, kentte sağlık alanında önemli bir dönüm noktası oluşturacak. Hâlihazırda öğrenciler, eğitimlerini Eczacılık ve Fen Edebiyat Fakülteleri laboratuvarlarında ve Atatürk Üniversitesi’nde sürdürüyor. Yeni bina faaliyete geçtiğinde, öğrenciler kendi fakültelerinde çok daha donanımlı bir eğitim alma imkanı bulacak.

FAKÜLTE BİNASI YENİ OLANAKLAR SUNACAK

Fakülte binası toplamda 12 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. İçinde 100 öğretim üyesi odası, 20 idari ofis, 28 laboratuvar, 4 amfi, 32 sınıf, 200 kişilik bir kütüphane ve büyük bir konferans salonu bulunacak. Fakülte tamamlandığında, klinik araştırmalar dışındaki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerini karşılayacak kapasiteye erişecek. Bu sayede, Ağrı’da sağlık eğitiminde kalite ve altyapı önemli ölçüde güçlenecek. Ayrıca, Diş Hekimliği Fakültesi’nin açılması hedefleniyor ve bu adımla birlikte halkın diş sağlığı hizmetlerine erişimi kolaylaşacak.

ÜÇÜNCÜ MEZUNLAR YOLDA

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Tıp Fakültesi’nin üniversitenin lokomotifi olduğunu vurgulayarak, “Ağrı Tıp Fakültesi şu anda üçüncü mezunlarını vermeye hazırlanıyor. Öğrencilerimiz eğitimlerini Atatürk Üniversitesi ve üniversitemizin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürdürüyor. Bu kapsamda şimdiye kadar iki mezun verdik, önümüzdeki dönemde ise üçüncü mezunlarımızı vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM KAPASİTESİ ARTACAK

Rektör Gülçin, Tıp Fakültesi binasının 200 kişilik bir kütüphaneye sahip olacağını belirtti. Binanın 12 bin metrekare kapalı alana kurulu olacağını dile getiren Gülçin, “Faaliyete geçtiğinde 100 öğretim üyesi odası, 20 idari oda bulunacak. Fakülte morfoloji binası iki dekanlık katı olacak şekilde tasarlandı. Bununla birlikte 16 öğrenci laboratuvarımız mevcut. Laboratuvarlarımız son derece donanımlı ve modern bir şekilde planlandı. Ayrıca 12 araştırma laboratuvarımız da son model cihazlarla donatılacak. Toplamda 28 laboratuvar olacak.”

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HEDEFİ

Tıp Fakültesi’nin tamamlanmasının ardından Diş Hekimliği Fakültesi için çalışmaların başlayacağını müjdeleyen Rektör Gülçin, “Bu sene biraz gecikme yaşadık ama önümüzdeki yıl Diş Hekimliği Fakültesi’ni açıyoruz. YÖK, öğrenci kontenjanını onayladı. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında Tıp Fakültesi’nin yanı sıra Diş Hekimliği Fakültemiz de öğrenci alacak.” şeklinde konuştu.

AĞRI SAĞLIKTA BÖLGESAL BİR MERKEZ OLACAK

Ağrı’nın sağlık alanında ciddi bir adım atacağını belirten Rektör Gülçin, “Üniversitemizin imkanları, altyapısı ve sağlık alanındaki yatırımları konusunda halkımıza doğru bilgiler sunmaya devam edeceğiz. Rektörlük dönemimde araştırma hastanesi, tıp ve diş hekimliği fakülteleri önceliklerim olacak. Önümüzdeki yıllarda Ağrı halkı, tam donanımlı bir araştırma hastanesi ile diş hekimliği fakültesine kavuşacak.” dedi. Gülçin, araştırma ve eğitim kapasitesinin artırılmasının önemine de dikkat çekti.

Tıp Fakültesi öğrencilerinden Malik İbrahim, yeni bina ile eğitim kalitesinin artacağını belirterek, “Eğitimimizi diğer fakültelerden destek alarak sürdürüyoruz. Kendi fakültemize geçtiğimizde daha verimli bir eğitim alacağımıza inanıyorum. Gürültüden uzak ve iyi donanımlı laboratuvarlarda eğitim görerek, uygulamalı eğitim imkanlarından faydalanmak büyük bir avantaj olacak.” açıklamasında bulundu.