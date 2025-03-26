Ağrı Valisi, Epilepsi Günü Nedeniyle Ziyaret Yaptı

SOCIAL RESPONSIBILITY VISIT

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Dünya Epilepsi Farkındalık Günü vesilesiyle Selçuk Eymen Suçun ve ailesine evlerinde bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette, Vali Mustafa Koç, Selçuk Eymen Suçun’un sağlık durumu hakkında ailesinden bilgi alarak, ailenin taleplerine ve ihtiyaçlarına dikkat etti.

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Vali Koç, vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Devletin sosyal sorumluluk anlayışına dikkat çeken Vali Koç, “Vatandaşlarımızın, özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Devlet olarak her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz” diye belirtti. Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Suçun ailesi, Vali Koç ve eşi Neslihan Gül Koç’a destekleri için teşekkür etti.