Ağrı Valisi, İftarda Ailelerle Buluştu

KORUYUCU AİLELERLE BİR ARAYA GELİNDİ

Ağrı Valisi Mustafa Koç, iftar programında kentte koruyucu aileler, otizmli çocuklar ve onların aileleriyle bir araya geldi. İftar, Burçin Uysal Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. Vali Koç, çocuklarla birebir ilgilenerek ailelerin taleplerini ve önerilerini dinledi. İftar öncesinde masaları tek tek dolaşarak ailelerle sohbet eden Vali Koç, çocuklara hediyeler verdi.

ÇOCUKLARIN ÖNEMİ VURGULANDI

Programda bir konuşma yapan Vali Koç, her çocuğun özel ve değerli olduğunu belirtti. “Bugün burada, koruyucu ailelerimiz ve otizmli çocuklarımız ile aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın her anı bizim için kıymetli. Onların yüzündeki gülümseme, bizlere en büyük motivasyon kaynağıdır. Devlet olarak her zaman yanınızdayız ve sizlerin hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

AİLELERDEN TEŞEKKÜR

Aileler, gerçekleştirilen iftar programından duydukları memnuniyeti ifade etti ve Vali Koç’a verdiği destekler için teşekkür etti.