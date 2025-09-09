Ağrı Valisi Koç, 1635 Göçmeni Engelledi

HUJUT BİRLİKLERİNİN BAŞARILARI

Ağrı Valisi Mustafa Koç, hudut birliklerinin gerçekleştirdiği çalışmalarla 2 ayda 1635 düzensiz göçmenin ülkemize girişinin engellendiğini açıkladı. Valilik binasında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ile birlikte “Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı” yapıldı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koç, temmuz ve ağustos aylarında il genelinde terör örgütlerine karşı 87 operasyon yapıldığını ve 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirtti. Bu operasyonlar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 2’si tutuklandı.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Koç, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C gibi diğer terör örgütlerine yönelik toplamda 4 operasyon yapıldığını ve 1 şüphelinin tutuklandığını dile getirdi. Düzensiz göçle mücadele konusuna da dikkat çeken Vali Koç, “Düzensiz göç ve insan kaçakçılığı, toplumsal huzur ve kamu düzenini tehdit eden önemli güvenlik sorunlarıdır. İlimiz, stratejik konumu nedeniyle bu mücadelenin kilit noktalarından biridir” şeklinde konuştu. Vali, valilik koordinesinde güvenlik birimlerinin sınır hattında ve iç bölgelerde insan ticaretine karşı kararlı bir mücadele yürüttüğünü vurguladı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE RAKAMLAR

2025 yılı temmuz ve ağustos aylarında 35 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonlar neticesinde 13 kişi tutuklandı ve 22 araca el konuldu. Vali Koç, “Hunut birliklerimizin çalışmaları sonucunda 1635 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Ayrıca, ilimizdeki 6 Mobil Göç Noktasıyla 10 bin 106 kişiye kimlik denetimi yapılmış ve 91 düzensiz göçmen tespit edilmiştir.” dedi.