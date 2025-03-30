Ağrı Valisi Koç, Bayram Ziyaretleri Yaptı

RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMALARI

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ramazan Bayramı kapsamında il protokol üyeleri, kurum müdürleri ve güvenlik güçleriyle bir araya gelip bayramlaşma gerçekleştirdi. İlk olarak il protokolü ve kurum müdürleriyle buluşan Vali Koç, ardından Polis ve Jandarma Uygulama Noktalarını ziyaret ederek kentteki güvenliği sağlayan kolluk kuvvetlerinin bayramını kutladı.

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Bayram dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ile birlikte şehit Nihat Budak’ın ailesini ziyaret eden Vali Koç, şehidin ailesine her zaman destek olduklarını iletti. Ziyaret sırasında Vali Koç, Ramazan Bayramı’nın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu artırdığını belirtti. “Bayramlar; gönülleri birleştiren, kardeşlik bağlarımızı güçlendiren müstesna günlerdir. Bu güzel bayramın sevgi, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bayramı görev başında geçiren güvenlik güçlerimize, sağlık çalışanlarımıza ve tüm emekçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere, tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve bereket dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum.” dedi.

BAYRAMLAŞMA PROGRAMI TAMAMLANDI

Ziyaretlerin ardından bayramlaşma programı sona erdi.